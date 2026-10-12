КНДР 12 октября запустила неопознанный объект в сторону Восточного моря. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Korea Herald.

Что известно о запуске

Южнокорейские военные объявили о запуске примерно в 9:22. Они не раскрыли место старта объекта, дальность его полёта и скорость.

Если подтвердится, что речь идёт о баллистической ракете, это будет 16-й такой запуск КНДР с начала года. Предыдущий запуск Северная Корея осуществила 3 октября.

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Испытание Южной Кореи

Запуск КНДР произошёл через четыре дня после того, как Южная Корея публично сообщила о первом испытании собственного гиперзвукового планирующего аппарата. Это новая стратегическая ударная система, находящаяся в разработке.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён наблюдал за первым испытательным запуском, проведённым Агентством оборонных разработок. Администрация президента Чхонвадэ назвала испытание важным шагом для создания нового потенциала сдерживания, способного поражать ключевые цели на Корейском полуострове.

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