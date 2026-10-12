Наводнения продолжаются в части Бангкока и 20 провинциях Таиланда, преимущественно на Центральной равнине. По состоянию на утро 12 октября они затронули 2,46 млн человек, сообщает Bangkok Post со ссылкой на Департамент предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Причины и ситуация в регионах

Генеральный директор ведомства Нират Понгситтитхаворн заявил, что причиной стали накопившиеся сильные осадки во многих районах, а также сток воды с севера страны на Центральную равнину. В северном округе Банг-Ракам провинции Пхитсанулок уровень воды повышался, тогда как в ряде округов провинции Накхон-Саван он снижался.

На Центральной равнине вода спадала в провинциях Утхай-Тхани, Лопбури, Чайнат, Сингбури, Ангтхонг, Аюттхая и Самутпракан. Стабильной ситуация оставалась в Супханбури, Канчанабури, Патхумтхани, Накхонпатхоме, Ратчабури и Самутсонгкхраме, а в провинции Пхетчабури уровень воды повышался. В Бангкоке уровень подтопления снижался. На востоке страны вода не менялась в Накхоннайоке и спадала в Прачинбури, Чаченгсау и Чонбури.

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Меры по отводу воды

Заместительница пресс-секретаря правительства Лалида Персвиватана сообщила, что сброс воды через плотину на реке Чаопхрая в провинции Чайнат 12 октября сократили с 2 тыс. до 1,9 тыс. кубометров в секунду. Представитель Королевского департамента орошения Танес Сомбоон заявил, что это должно снизить уровень воды в расположенных ниже по течению провинциях бассейна Чаопхраи, в частности в Бангкоке.

В провинции Чаченгсау отвод воды из реки Бангпаконг замедлили высокие морские приливы, поэтому власти привлекли лодки для ускорения оттока. В Пхетчабури уменьшили сброс воды из дамбы Кенг-Крачан, чтобы ограничить подтопления в центральной части провинции.

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