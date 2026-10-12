泰国曼谷部分地区和20个府的洪灾仍在持续，主要集中在中部平原。截至10月12日上午，洪灾已影响246万人，《曼谷邮报》报道，消息援引防灾减灾厅。

原因及各地区情况

该部门总干事尼拉特·蓬西提塔沃恩表示，原因是许多地区累积的强降雨，以及水从该国北部流向中部平原。在彭世洛府北部的邦拉堪县，水位正在上升；而在那空沙旺府的若干县，水位则在下降。

在中部平原，乌泰他尼府、华富里府、猜纳府、信武里府、红统府、大城府和北榄府的水位正在下降。素攀武里府、北碧府、巴吞他尼府、佛统府、叻丕府和夜功府的情况保持稳定，而佛丕府的水位正在上升。曼谷的积水水位正在下降。在该国东部，那空那育府水位没有变化，巴真武里府、北柳府和春武里府的水位正在下降。

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排水措施

政府副发言人拉莉达·佩斯维瓦塔纳表示，10月12日，猜纳府昭披耶河拦河坝的泄水量从每秒2000立方米降至1900立方米。皇家灌溉局发言人塔内斯·颂本表示，这应能降低昭披耶河流域下游各府的水位，其中包括曼谷。

在北柳府，邦巴功河的排水受海潮高潮影响而放缓，因此当局动用船只加快排水。在佛丕府，当局减少了凯恩卡占大坝的泄水量，以限制该府中部地区的积水。

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