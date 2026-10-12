Powodzie nadal trwają w części Bangkoku i 20 prowincjach Tajlandii, głównie na Równinie Centralnej. Według stanu na poranek 12 października dotknęły 2,46 mln osób, informuje Bangkok Post, powołując się na Departament Zapobiegania Katastrofom i Łagodzenia ich Skutków.

Przyczyny i sytuacja w regionach

Dyrektor generalny resortu Nirat Pongsitthithaworn oświadczył, że przyczyną były nagromadzone intensywne opady w wielu rejonach, a także spływ wody z północy kraju na Równinę Centralną. W północnym okręgu Bang Rakam w prowincji Phitsanulok poziom wody wzrastał, natomiast w kilku okręgach prowincji Nakhon Sawan spadał.

Na Równinie Centralnej woda opadała w prowincjach Uthai Thani, Lopburi, Chai Nat, Sing Buri, Ang Thong, Ayutthaya i Samut Prakan. Stabilna sytuacja utrzymywała się w Suphan Buri, Kanchanaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Ratchaburi i Samut Songkhram, a w prowincji Phetchaburi poziom wody wzrastał. W Bangkoku poziom zalania obniżał się. Na wschodzie kraju poziom wody nie zmieniał się w Nakhon Nayok i spadał w Prachin Buri, Chachoengsao oraz Chonburi.

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Działania na rzecz odprowadzania wody

Zastępczyni rzeczniczki rządu Lalida Persvivatana poinformowała, że zrzut wody przez zaporę na rzece Chao Phraya w prowincji Chai Nat 12 października zmniejszono z 2 tys. do 1,9 tys. metrów sześciennych na sekundę. Rzecznik Królewskiego Departamentu Nawadniania Thanes Somboon oświadczył, że powinno to obniżyć poziom wody w położonych niżej prowincjach dorzecza Chao Phraya, w tym w Bangkoku.

W prowincji Chachoengsao odprowadzanie wody z rzeki Bang Pakong spowolniły wysokie pływy morskie, dlatego władze skierowały łodzie, aby przyspieszyć odpływ. W Phetchaburi zmniejszono zrzut wody z zapory Kaeng Krachan, aby ograniczyć zalania w centralnej części prowincji.

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