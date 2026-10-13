尼日利亚总统博拉·蒂努布已向众议院提交两项法案，旨在加强起诉种族灭绝、战争罪和危害人类罪的法律机制。据Premium Times Nigeria报道。

总统于10月6日致众议院议长阿巴斯·塔朱丁的信函，在周二的全体会议上宣读。蒂努布敦促议员迅速审议这两项倡议。

日内瓦公约

第一份文件是《2026年日内瓦公约及附加议定书法案》。该法案规定废除现行《日内瓦公约法》，并实施1949年8月12日通过的四项日内瓦公约以及1977年6月8日通过的两项附加议定书。

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日内瓦公约规定了在武装冲突期间保护人员的规则，包括受伤和患病军人、战俘及平民。附加议定书扩大了这些保障，并确立了更多开展敌对行动的规则。

与国际刑事法院合作

第二项法案是《2026年国际刑事法院罗马规约实施法案》。该法案旨在确保在尼日利亚对种族灭绝、危害人类罪、战争罪及相关罪行适用处罚。

该文件还旨在为尼日利亚与国际刑事法院合作履行其授权任务建立法律基础。法案提交众议院后，将由尼日利亚国民议会审议。

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