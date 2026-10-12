Korea Północna 12 października wystrzeliła niezidentyfikowany obiekt w kierunku Morza Wschodniego. Poinformował o tym Połączony Komitet Szefów Sztabów Korei Południowej, pisze Korea Herald.

Co wiadomo o wystrzeleniu

Południowokoreańskie wojsko ogłosiło wystrzelenie około godziny 9:22. Nie ujawniono miejsca startu obiektu, zasięgu jego lotu ani prędkości.

Jeśli potwierdzi się, że chodziło o pocisk balistyczny, będzie to 16. takie wystrzelenie przez Koreę Północną od początku roku. Poprzednie wystrzelenie Korea Północna przeprowadziła 3 października.

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Test Korei Południowej

Wystrzelenie przez Koreę Północną nastąpiło cztery dni po tym, jak Korea Południowa publicznie poinformowała o pierwszym teście własnego hipersonicznego pojazdu szybującego. Jest to nowy strategiczny system uderzeniowy, który znajduje się w fazie rozwoju.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung obserwował pierwszy start testowy przeprowadzony przez Agencję Rozwoju Obrony. Administracja prezydencka Cheongwadae określiła test jako ważny krok w kierunku stworzenia nowych zdolności odstraszania, umożliwiających rażenie kluczowych celów na Półwyspie Koreańskim.

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