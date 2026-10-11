W Krakowie w Polsce sondaże exit poll wskazały przewagę Łukasza Gibały w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Według Interii, sondaż exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oszacował poparcie dla Gibały na 64,1%, podczas gdy jego rywalka Monika Piątkowska uzyskała 35,9%.

Sondaż exit poll Ipsos z kolei odnotował 61% poparcia dla Gibały i 39% dla Piątkowskiej. Według szacunku OGB frekwencja w drugiej turze wyniosła 42,6%.

Wyniki według płci wyborców

Według OGB Gibałę poparło 61,9% ankietowanych kobiet i 66,9% mężczyzn. Piątkowską wybrało odpowiednio 38,1% kobiet i 33,1% mężczyzn.

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W sondażu exit poll Ipsos różnica była większa: według badania na Gibałę zagłosowało 64,7% mężczyzn i 57,3% kobiet. Piątkowską poparło 35,3% mężczyzn i 42,7% kobiet.

Przedterminowe wybory

Przedterminowe wybory zarządzono po tym, jak w maju w referendum ze stanowiska prezydenta Krakowa odwołano Aleksandra Miszalskiego, przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem kieruje Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

W pierwszej turze 27 września Gibała zdobył 36,38% głosów, a Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, 29,91%. Frekwencja w pierwszej turze wyniosła 43,5%.

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