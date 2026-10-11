Szef Sztabu Obrony Nigerii Olufemi Oluyede polecił Administracji Przestrzeni Kosmicznej Obrony rozszerzyć wsparcie kosmicznego rozpoznania i obserwacji dla operacji wojskowych w północno-zachodnim oraz północno-centralnym regionie kraju. O dyrektywie wydanej w piątek w Abudży podczas 12. rocznicy powstania instytucji informuje Premium Times Nigeria.

Wsparcie operacji

Jak powiedział Oluyede, środki kosmiczne już pomagają wojskom operacji „Hadin Kai” — połączonej grupy zadaniowej w północno-wschodniej Nigerii. Nakazał rozszerzyć to wsparcie na siły operacji „Fasan Yamma” na północnym zachodzie oraz operacji „Savannah Shield” w regionie północno-centralnym.

Rzeczniczka instytucji Funmilayo Bamisaye oświadczyła, że dyrektywa ma zwiększyć skuteczność operacji oraz świadomość sytuacyjną wojska. Oluyede podkreślił wkład Administracji Przestrzeni Kosmicznej Obrony w operacje wojskowe dzięki kosmicznym środkom rozpoznania, obserwacji i łączności.

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Technologie i szkolenie specjalistów

Szef Sztabu Obrony wezwał również instytucję do priorytetowego traktowania własnych badań, innowacji technologicznych i rozwoju potencjału kadrowego. Zaapelował o zacieśnienie współpracy z placówkami edukacyjnymi, przemysłem i właściwymi instytucjami państwowymi w celu rozwoju trwałych zdolności kosmicznych.

Według Oluyede nowe systemy powinny być opracowywane, testowane w warunkach polowych i udoskonalane zgodnie z potrzebami operacyjnymi, pozostając jednocześnie kompatybilne z istniejącymi strukturami wojskowymi i wyposażeniem. Wspomniał także o wojskowym satelicie DELSAT-1, wystrzelonym w 2022 roku, infrastrukturze specjalnego rozpoznania oraz modułowej stacji obserwacji Ziemi w kwaterze głównej operacji „Hadin Kai”.

Szef instytucji Philip Ilodibia zaznaczył, że współczesne działania wojenne coraz bardziej zależą od terminowego rozpoznania, świadomości sytuacyjnej, bezpiecznej łączności i koordynacji. Były szef Sztabu Obrony Gabriel Olonisakin poparł rozwój kosmicznego rozpoznania, podkreślając potrzebę stabilnych inwestycji i strategicznego partnerstwa.

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