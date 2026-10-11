Начальник штаба обороны Нигерии Олуфеми Олуйеде поручил Администрации оборонного космоса расширить космическую разведывательную и наблюдательную поддержку военных операций на северо-западе и в северо-центральном регионе страны. О директиве, изданной в пятницу в Абудже во время 12-й годовщины ведомства, сообщает Premium Times Nigeria.

Поддержка операций

По словам Олуйеде, космические средства уже помогают войскам операции «Хадин Кай» — объединенной оперативной группы на северо-востоке Нигерии. Он приказал распространить эту поддержку на силы операции «Фасан Ямма» на северо-западе и операции «Саванна Шилд» в северо-центральном регионе.

Представительница ведомства Фунмилайо Бамисайе заявила, что директива должна повысить эффективность операций и осведомленность военных об обстановке. Олуйеде отметил вклад Администрации оборонного космоса в военные операции благодаря космическим средствам разведки, наблюдения и связи.

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Технологии и подготовка специалистов

Начальник штаба обороны также призвал ведомство уделять приоритетное внимание собственным исследованиям, технологическим инновациям и развитию кадрового потенциала. Он призвал усилить сотрудничество с учебными заведениями, промышленностью и профильными государственными учреждениями для развития устойчивых космических возможностей.

По словам Олуйеде, новые системы должны разрабатываться, проходить полевые испытания и совершенствоваться в соответствии с оперативными потребностями, оставаясь совместимыми с существующими военными структурами и оборудованием. Он также упомянул военный спутник DELSAT-1, запущенный в 2022 году, инфраструктуру специальной разведки и модульную станцию наблюдения за Землей в штабе операции «Хадин Кай».

Руководитель ведомства Филип Илодибия отметил, что современные боевые действия все больше зависят от своевременной разведки, осведомленности об обстановке, защищенной связи и координации. Бывший начальник штаба обороны Габриэль Олонисакин поддержал развитие космической разведки, подчеркнув необходимость стабильных инвестиций и стратегического партнерства.

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