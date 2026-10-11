尼日利亚国防参谋长奥卢费米·奥卢耶德已指示国防太空管理局扩大对该国西北部和中北部地区军事行动的太空情报和监视支持。Premium Times Nigeria报道，该指令于周五在阿布贾该机构成立12周年纪念活动期间发布。

行动支持

奥卢耶德表示，太空资源已在协助“哈丁凯”行动的部队，该行动是尼日利亚东北部的一支联合特遣部队。他下令将这一支持扩大至西北部“法桑亚马”行动的部队，以及中北部地区“萨凡纳盾牌”行动的部队。

该机构发言人芬米拉约·巴米萨耶表示，这项指令旨在提高行动效能和军方的态势感知能力。奥卢耶德指出，国防太空管理局通过太空情报、监视和通信能力为军事行动作出了贡献。

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技术与专业人员培训

国防参谋长还呼吁该机构优先开展自主研究、技术创新和人力能力建设。他呼吁加强与教育机构、工业界及相关政府机构的合作，以发展可持续的太空能力。

奥卢耶德表示，新系统必须根据行动需求进行研发、实地测试和改进，同时保持与现有军事结构和装备的兼容性。他还提到了2022年发射的DELSAT-1军用卫星、专项情报基础设施，以及位于“哈丁凯”行动总部的模块化地球观测站。

该机构负责人菲利普·伊洛迪比亚指出，现代战争日益依赖及时情报、态势感知、安全通信和协调。前国防参谋长加布里埃尔·奥洛尼萨金支持发展太空情报，并强调需要稳定投资和战略伙伴关系。

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