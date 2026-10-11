W wyniku uderzenia izraelskiego drona w namiot w rejonie Al-Burak w Chan Junus w Palestynie zginęło trzech Palestyńczyków, a kilka innych osób zostało rannych. Jak poinformowała Anadolu Agency, zabitych i rannych przewieziono do szpitala Nasera.

Uderzenie w namiot do ładowania telefonów

Świadkowie powiedzieli agencji, że izraelski dron wystrzelił w namiot co najmniej jeden pocisk. Namiot był wykorzystywany jako punkt ładowania telefonów komórkowych. Uderzenie nastąpiło mimo obowiązywania porozumienia o zawieszeniu broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku.

Również w niedzielę źródło medyczne w szpitalu Al-Szifa poinformowało o śmierci sześcioletniego Dżihada Ijada al-Ghandura. Chłopiec zmarł z powodu ciężkich obrażeń, których doznał dzień wcześniej, gdy izraelskie wojsko otworzyło ogień w obozie dla uchodźców Dżabalija na północy Gazy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Postęp wschodniej części Gazy

Lokalne źródła palestyńskie oświadczyły, że izraelskie siły w nocy przesunęły się o dziesiątki metrów poza wcześniejsze pozycje w rejonie Szudżajija we wschodniej części miasta Gaza. Według nich postęp odbywał się pod osłoną intensywnego ognia i ostrzału artyleryjskiego.

Według tych źródeł w wyniku działań izraelskich sił rannych zostało dwóch Palestyńczyków, w tym kobieta w ciąży, a dziesiątki rodzin zostały zmuszone do opuszczenia domów. Informowały one również o nocnych zniszczeniach, ostrzałach i ruchu sprzętu wojskowego w pobliżu tak zwanej żółtej linii, która oddziela kontrolowane przez izraelskie siły wschodnie obszary od zachodnich obszarów, gdzie Palestyńczycy mogą pozostawać.

Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że według stanu na niedzielę od wejścia w życie rozejmu w wyniku jego naruszeń zginęło 1488 Palestyńczyków, a kolejnych 5281 osób zostało rannych. Według resortu od października 2023 roku w Gazie zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy zostało rannych.

Czytaj nas na