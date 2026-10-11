以色列无人机袭击巴勒斯坦汗尤尼斯阿尔布拉克地区的一顶帐篷，造成3名巴勒斯坦人死亡，另有数人受伤。据阿纳多卢通讯社报道，死者和伤者已被送往纳赛尔医院。

用于给手机充电的帐篷遇袭

目击者告诉该通讯社，一架以色列无人机向该帐篷发射了至少一枚导弹。该帐篷被用作手机充电点。此次袭击发生时，2025年10月10日生效的停火协议仍在实施。

同样在周日，阿尔希法医院的一名医疗消息人士报告，6岁的吉哈德·伊亚德·甘杜尔死亡。这名男孩于前一天在加沙北部贾巴利亚难民营遭以色列军方开火后受重伤，最终伤重不治。

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在加沙东部推进

当地巴勒斯坦消息人士称，以色列军队夜间在加沙城东部舒贾伊耶地区向前推进，越过此前阵地数十米。据他们称，此次推进是在密集火力和炮击掩护下进行的。

这些消息人士表示，两名巴勒斯坦人，包括一名孕妇，因以色列军队的行动受伤，数十个家庭被迫离开家园。他们还报告称，在所谓的黄线附近夜间发生破坏、炮击以及军用车辆移动。该线将由以色列军队控制的东部地区与巴勒斯坦人可能留在其中的西部地区分隔开来。

加沙卫生部表示，截至周日，自停火生效以来，因违反停火而死亡的巴勒斯坦人为1488人，另有5281人受伤。该部门称，自2023年10月以来，加沙已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，超过17.5万人受伤。

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