В результате удара израильского беспилотника по палатке в районе Аль-Бурак в Хан-Юнисе, Палестина, погибли трое палестинцев, еще несколько человек получили ранения. Как сообщает Anadolu Agency, погибших и раненых доставили в больницу Насер.

Удар по палатке для зарядки телефонов

Очевидцы рассказали агентству, что израильский дрон выпустил по палатке как минимум одну ракету. Палатка использовалась как пункт зарядки мобильных телефонов. Удар был нанесен несмотря на действие соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года.

Также в воскресенье медицинский источник в больнице Аль-Шифа сообщил о смерти шестилетнего Джихада Ияда аль-Гандура. Мальчик умер от тяжелых ранений, полученных днем ранее, когда израильские военные открыли огонь в лагере беженцев Джабалия на севере Газы.

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Продвижение в восточной части Газы

Местные палестинские источники заявили, что израильские силы ночью продвинулись на десятки метров за прежние позиции в районе Шуджаия на востоке города Газа. По их словам, продвижение происходило под прикрытием интенсивного огня и артиллерийских обстрелов.

По данным этих источников, в результате действий израильских сил ранения получили двое палестинцев, включая беременную женщину, а десятки семей были вынуждены покинуть свои дома. Они также сообщили о ночных разрушениях, обстрелах и движении военной техники вблизи так называемой желтой линии, которая разделяет контролируемые израильскими силами восточные районы и западные районы, где могут оставаться палестинцы.

Министерство здравоохранения Газы заявило, что по состоянию на воскресенье с начала действия перемирия в результате его нарушений погибли 1488 палестинцев, еще 5281 человек получил ранения. По данным ведомства, с октября 2023 года в Газе погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 175 тысяч получили ранения.

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