Ізраїльський дрон вбив трьох палестинців у Хан-Юнісі — Anadolu Agency

Унаслідок удару ізраїльського безпілотника по намету в районі Аль-Бурак у Хан-Юнісі, Палестина, загинули троє палестинців, ще кілька людей зазнали поранень. Як повідомляє Anadolu Agency, загиблих і поранених доправили до лікарні Насер.

Удар по намету для заряджання телефонів

Очевидці розповіли агентству, що ізраїльський дрон випустив по намету щонайменше одну ракету. Намет використовували як пункт для заряджання мобільних телефонів. Удар стався попри дію угоди про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня 2025 року.

Також у неділю медичне джерело в лікарні Аль-Шифа повідомило про смерть шестирічного Джихада Іяда аль-Гандура. Хлопчик помер від тяжких поранень, яких зазнав днем раніше, коли ізраїльські військові відкрили вогонь у таборі біженців Джабалія на півночі Гази.

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Просування в східній частині Гази

Місцеві палестинські джерела заявили, що ізраїльські сили вночі просунулися на десятки метрів за попередні позиції в районі Шуджаїя на сході міста Газа. За їхніми словами, просування відбувалося під прикриттям інтенсивного вогню та артилерійських обстрілів.

За даними цих джерел, унаслідок дій ізраїльських сил поранень зазнали двоє палестинців, зокрема вагітна жінка, а десятки родин були змушені залишити домівки. Вони також повідомили про нічні руйнування, обстріли й рух військової техніки поблизу так званої жовтої лінії, яка розділяє контрольовані ізраїльськими силами східні райони та західні райони, де можуть залишатися палестинці.

Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що станом на неділю від початку дії перемир’я внаслідок його порушень загинули 1488 палестинців, ще 5281 людина була поранена. За даними відомства, від жовтня 2023 року в Газі загинули понад 74 тисячі палестинців, а понад 175 тисяч дістали поранення.

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