在波兰克拉科夫，出口民调显示，卢卡什·吉巴瓦在提前举行的市长选举第二轮投票中领先。根据Interia报道，Polsat News和Newsmax Polska委托OGB进行的出口民调估计，吉巴瓦的支持率为64.1%，而其对手莫妮卡·皮翁特科夫斯卡获得35.9%。

Ipsos出口民调则显示，吉巴瓦获得61%的支持率，皮翁特科夫斯卡为39%。根据OGB的估计，第二轮投票的投票率为42.6%。

按选民性别划分的结果

根据OGB的数据，61.9%的受访女性和66.9%的男性支持吉巴瓦。皮翁特科夫斯卡则分别获得38.1%的女性和33.1%的男性支持。

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在Ipsos出口民调中，差距更大：根据调查，64.7%的男性和57.3%的女性投票支持吉巴瓦。皮翁特科夫斯卡获得35.3%的男性和42.7%的女性支持。

提前选举

提前选举是在5月的一次公投中，来自“公民联盟”的亚历山大·米沙尔斯基被罢免克拉科夫市长职务后举行的。在新市长选出之前，该市由曾任米沙尔斯基副手的斯坦尼斯瓦夫·克拉齐克管理。

在9月27日的第一轮投票中，吉巴瓦获得36.38%的选票，而得到“公民联盟”和波兰人民党支持的皮翁特科夫斯卡获得29.91%。第一轮投票率为43.5%。

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