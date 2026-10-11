Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала жителей прибрежных районов на тихоокеанском побережье страны не выходить из помещений из-за приближения урагана «Саймон» четвертой категории. Продолжаются предупредительные эвакуации в более безопасные районы, а жителей штатов Халиско, Колима, Наярит и Мичоакан призвали не выходить на улицы и выполнять указания служб гражданской защиты.

Ураган у побережья

По данным TimesLIVE, по состоянию на 9:00 по местному времени центр «Саймона» находился примерно в 105 км к западу-северо-западу от портового города Мансанильо в штате Колима. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 230 км/ч, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган двигался на северо-северо-запад со скоростью 11,2 км/ч. Его центр располагался примерно в 140 км к юго-востоку от мыса Кабо-Коррьентес в соседнем штате Халиско. Прогноз предусматривал, что «Саймон» пройдет очень близко к западно-центральному побережью Мексики в воскресенье и останется рядом с ним в понедельник. При этом сохранялась неопределенность относительно возможного выхода центра циклона на сушу.

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Подтопления и ограничения

Даже без прямого выхода на сушу ураган мог вызвать опасный штормовой нагон, большие разрушительные волны и сильный ветер на части западно-центрального побережья. Координация гражданской защиты Мексики объявила наивысший уровень циклонной опасности для 28 муниципалитетов в штатах Халиско и Колима, еще 93 муниципалитета находились на высоком уровне тревоги.

В Мансанильо ночью и утром из-за дождя и ветра произошли подтопления. В городе развернули военных и Национальную гвардию. В районе Аламеда вода доходила жителям до голеней, а военные вместе с местными жителями откачивали ее из домов. Международный аэропорт Пуэрто-Вальярты временно закрыли, в прибрежных общинах приостановили несущественные виды деятельности и открыли аварийные убежища. Синоптики также предупредили об угрозе опасных для жизни наводнений и оползней в горных районах из-за сильных осадков до понедельника.

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