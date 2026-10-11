墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆呼吁该国太平洋沿岸地区居民，随着四级飓风“西蒙”逼近，留在室内不要外出。前往更安全地区的预防性疏散仍在继续，哈利斯科州、科利马州、纳亚里特州和米却肯州的居民被呼吁不要上街，并遵从民防部门的指示。

飓风靠近海岸

据TimesLIVE报道，截至当地时间9时，“西蒙”中心位于科利马州港口城市曼萨尼约以西北偏西约105公里处。美国国家飓风中心表示，最大持续风速达到230公里/小时。

飓风正以11.2公里/小时的速度向北偏西北方向移动。其中心位于邻近的哈利斯科州卡沃科连特斯角东南约140公里处。预报显示，“西蒙”将在周日非常接近墨西哥中西部海岸，并在周一继续停留在该海岸附近。同时，气旋中心是否可能登陆仍存在不确定性。

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内涝和限制措施

即使不直接登陆，飓风仍可能给中西部部分海岸带来危险的风暴潮、巨大的破坏性海浪和强风。墨西哥民防协调机构宣布，哈利斯科州和科利马州的28个市进入最高级别的气旋危险状态，另有93个市处于高级别警戒状态。

由于降雨和大风，曼萨尼约在夜间和早晨发生内涝。该市部署了军人和国民警卫队。在阿拉梅达地区，积水没过居民的小腿，军人与当地居民一同将水从房屋中抽出。巴亚尔塔港国际机场被暂时关闭，沿海社区暂停非必要活动，并开放了紧急避难所。气象预报人员还警告称，强降雨将持续至周一，山区面临危及生命的洪水和山体滑坡威胁。

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