Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum wezwała mieszkańców obszarów przybrzeżnych na wybrzeżu Pacyfiku, aby pozostali w pomieszczeniach w związku ze zbliżaniem się huraganu Simon czwartej kategorii. Trwają prewencyjne ewakuacje do bezpieczniejszych rejonów, a mieszkańców stanów Jalisco, Colima, Nayarit i Michoacán wezwano, by nie wychodzili na ulice i stosowali się do poleceń służb ochrony cywilnej.

Huragan w pobliżu wybrzeża

Według TimesLIVE, o godz. 9:00 czasu lokalnego centrum Simona znajdowało się około 105 km na zachód-północny zachód od portowego miasta Manzanillo w stanie Colima. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru sięgała 230 km/h, podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów.

Huragan przemieszczał się na północ-północny zachód z prędkością 11,2 km/h. Jego centrum znajdowało się około 140 km na południowy wschód od przylądka Cabo Corrientes w sąsiednim stanie Jalisco. Prognoza przewidywała, że Simon przejdzie bardzo blisko zachodnio-centralnego wybrzeża Meksyku w niedzielę i pozostanie w jego pobliżu w poniedziałek. Jednocześnie utrzymywała się niepewność co do możliwego wejścia centrum cyklonu na ląd.

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Podtopienia i ograniczenia

Nawet bez bezpośredniego wejścia na ląd huragan mógł spowodować niebezpieczną falę sztormową, duże niszczycielskie fale i silny wiatr na części zachodnio-centralnego wybrzeża. Meksykańska koordynacja ochrony cywilnej ogłosiła najwyższy poziom zagrożenia cyklonowego dla 28 gmin w stanach Jalisco i Colima, a kolejne 93 gminy znajdowały się na wysokim poziomie alarmowym.

W Manzanillo w nocy i rano doszło do podtopień z powodu deszczu i wiatru. W mieście rozmieszczono wojskowych i Gwardię Narodową. W dzielnicy Alameda woda sięgała mieszkańcom do goleni, a wojskowi wraz z miejscowymi wypompowywali ją z domów. Międzynarodowe lotnisko w Puerto Vallarta zostało tymczasowo zamknięte, w społecznościach nadbrzeżnych zawieszono działalność inną niż niezbędna i otwarto schroniska awaryjne. Synoptycy ostrzegli również przed zagrożeniem zagrażającymi życiu powodziami i osuwiskami w obszarach górskich z powodu intensywnych opadów do poniedziałku.

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