По меньшей мере 72 работника кустарных золотых приисков погибли в результате авиаударов на спорной территории близ границы Судана и Египта. Об этом сообщила суданская правозащитная организация Emergency Lawyers, передает Deutsche Welle.

По данным правозащитников, удар был нанесен в субботу в горной труднодоступной местности к югу от треугольника Халаиб, к востоку от Нила. Организация заявила, что эта территория находится в пределах Судана, и обвинила в атаке египетские военно-воздушные силы.

Число жертв может вырасти

Суданская сеть врачей сообщила, что число жертв может увеличиться из-за тяжести ранений и сложного доступа к медицинской помощи и базовым услугам в этом районе.

Один из выживших рассказал агентству AFP, что в момент удара на месте добычи работали тысячи людей. После атаки люди разбежались: часть направилась к золотому рынку Аль-Ансари, другие — в другом направлении, поэтому точное число погибших пока установить невозможно.

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Спорная территория и незаконная добыча

Треугольник Халаиб, на который претендуют и Судан, и Египет, известен добычей и торговлей золотом. В регионе также фиксируют незаконный оборот других товаров и торговлю людьми. Независимо проверить обстоятельства авиаударов сложно из-за удаленности места происшествия.

Египет официально не комментировал сообщения об этом ударе. Ранее Каир признавал проведение масштабной операции против незаконной добычи золота на своей территории. В июне после авиаударов по приискам в том же приграничном районе египетские силовики провели масштабную операцию и задержали сотни людей, в том числе иностранцев, по подозрению в незаконной добыче и контрабанде.

Война в Судане между военной хунтой во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом и военизированными Силами быстрого реагирования продолжается три с половиной года. По данным Deutsche Welle, конфликт унес более 200 тысяч жизней и вызвал тяжелый гуманитарный кризис.

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