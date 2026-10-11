苏丹与埃及边境附近一处争议地区发生空袭，至少72名手工金矿工人死亡。苏丹人权组织Emergency Lawyers通报了这一消息，德国之声报道。

据人权活动人士称，袭击发生在周六，地点位于尼罗河以东、哈拉伊卜三角区以南的山区偏远地带。该组织表示，这一地区位于苏丹境内，并指责埃及空军实施了袭击。

死亡人数可能上升

苏丹医生网络表示，由于伤势严重，以及该地区难以获得医疗救助和基本服务，死亡人数可能增加。

一名幸存者告诉法新社，袭击发生时，矿区有数千人工作。袭击后，人们四散逃离：一些人前往阿尔安萨里黄金市场，另一些人则前往其他方向，因此目前无法确定确切死亡人数。

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争议地区与非法采矿

苏丹和埃及均宣称拥有主权的哈拉伊卜三角区，以黄金开采和贸易闻名。该地区还存在其他商品的非法交易和人口贩运。由于事发地点偏远，难以独立核实空袭的具体情况。

埃及尚未就此次袭击的报道发表官方评论。此前，开罗承认曾在其境内开展大规模行动，打击非法黄金开采。今年6月，在同一边境地区的矿场遭空袭后，埃及安全部队开展了大规模行动，以涉嫌非法采矿和走私为由拘留了数百人，其中包括外国人。

苏丹由阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉领导的军事军政府与准军事组织快速支援部队之间的战争已持续三年半。德国之声称，这场冲突已造成超过20万人死亡，并引发严重的人道主义危机。

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