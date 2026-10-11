На спірній території поблизу кордону Судану та Єгипту внаслідок авіаударів загинули щонайменше 72 працівники кустарних золотих копалень. Про це повідомила суданська правозахисна організація Emergency Lawyers, передає Deutsche Welle.

За даними правозахисників, удару завдали в суботу в гірській важкодоступній місцевості на південь від трикутника Халаїб, на схід від Нілу. Організація заявила, що ця територія розташована в межах Судану, та звинуватила в атаці єгипетські військово-повітряні сили.

Кількість жертв може зрости

Суданська мережа лікарів повідомила, що кількість жертв може збільшитися через тяжкість поранень і складний доступ до медичної допомоги та базових послуг у районі.

Один із тих, хто вижив, розповів агентству AFP, що на місці видобутку на момент удару працювали тисячі людей. Після атаки люди розбіглися: частина попрямувала до золотого ринку Аль-Ансарі, інші — в іншому напрямку, тому точну кількість загиблих поки встановити неможливо.

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Спірна територія та нелегальний видобуток

Трикутник Халаїб, на який претендують і Судан, і Єгипет, відомий видобутком та торгівлею золотом. У регіоні також фіксують незаконний обіг інших товарів і торгівлю людьми. Незалежно перевірити обставини авіаударів складно через віддаленість місця події.

Єгипет офіційно не коментував повідомлення про цей удар. Раніше Каїр визнавав проведення масштабної операції проти незаконного видобутку золота на своїй території. У червні після авіаударів по копальнях у тому самому прикордонному районі єгипетські силовики провели масштабну операцію та затримали сотні людей, зокрема іноземців, за підозрою в незаконному видобутку і контрабанді.

Війна в Судані між військовою хунтою на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом та воєнізованими Силами швидкої підтримки триває три з половиною роки. За даними Deutsche Welle, конфлікт забрав понад 200 тисяч життів і спричинив тяжку гуманітарну кризу.

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