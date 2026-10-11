Co najmniej 72 pracowników rzemieślniczych kopalń złota zginęło w wyniku nalotów na spornym terytorium w pobliżu granicy Sudanu i Egiptu. Poinformowała o tym sudańska organizacja praw człowieka Emergency Lawyers, jak podaje Deutsche Welle.

Według obrońców praw człowieka uderzenie przeprowadzono w sobotę w górzystym, trudno dostępnym terenie na południe od Trójkąta Halaib, na wschód od Nilu. Organizacja oświadczyła, że obszar ten znajduje się na terytorium Sudanu, i oskarżyła egipskie siły powietrzne o przeprowadzenie ataku.

Liczba ofiar może wzrosnąć

Sudańska Sieć Lekarzy poinformowała, że liczba ofiar może wzrosnąć ze względu na ciężkość obrażeń oraz utrudniony dostęp do opieki medycznej i podstawowych usług w tym rejonie.

Jeden z ocalałych powiedział agencji AFP, że w chwili uderzenia w miejscu wydobycia pracowały tysiące osób. Po ataku ludzie rozbiegli się: część udała się na targ złota Al-Ansari, inni w innym kierunku, dlatego dokładnej liczby zabitych nie można na razie ustalić.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sporny obszar i nielegalne wydobycie

Trójkąt Halaib, do którego roszczenia zgłaszają zarówno Sudan, jak i Egipt, jest znany z wydobycia i handlu złotem. W regionie odnotowuje się również nielegalny obrót innymi towarami oraz handel ludźmi. Niezależna weryfikacja okoliczności nalotów jest trudna ze względu na oddalenie miejsca zdarzenia.

Egipt oficjalnie nie skomentował doniesień o tym uderzeniu. Wcześniej Kair przyznał, że przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko nielegalnemu wydobyciu złota na swoim terytorium. W czerwcu, po nalotach na kopalnie w tym samym rejonie przygranicznym, egipskie służby bezpieczeństwa przeprowadziły dużą operację i zatrzymały setki osób, w tym cudzoziemców, pod zarzutem nielegalnego wydobycia i przemytu.

Wojna w Sudanie między juntą wojskową kierowaną przez Abdela Fattaha al-Burhana a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od trzech i pół roku. Według Deutsche Welle konflikt pochłonął ponad 200 tysięcy istnień ludzkich i doprowadził do ciężkiego kryzysu humanitarnego.

Czytaj nas na