澳大利亚多达7.8万名65岁及以上人士可能会在2029至2030年放弃私人医疗保险，原因是联邦政府提议削减此类保单的补贴。据澳大利亚广播公司新闻报道，该消息援引了卫生部根据《信息自由法》请求公开的一份分析。

卫生部预测

政府提案规定削减面向65岁及以上澳大利亚人的私人医疗保险补贴。预计这将节省约30亿澳元，用于资助老年护理系统的其他需求。

根据该部门的估计，2028至2029年将有4.4万人放弃保险保障。仅在次年，这一数字就可能升至7.8万人。该部门强调，4.4万人的数字反映的是政策在某一特定时间点的初始影响，且所有估算都存在不确定性，因为它们依赖于历史数据和行为模型，而这些模型在新条件下可能发生变化。

围绕法案的争议

承诺将在参议院阻止该法案的联盟党指责卫生部长马克·巴特勒只引用了较低的预测数字。影子卫生部长安妮·拉斯顿表示，这位部长要么没有了解自己的文件，要么误导了澳大利亚老年人。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

各州和领地、老年人权益倡导者以及私人医疗保险行业也批评了这些变动。他们对可能给公共医疗系统带来额外负担以及对弱势老年人的影响表示担忧。

卫生部数据显示，这些变动将影响超过320万名澳大利亚老年人，其中约200万人的年收入低于3.7万澳元。议会预算办公室此前估计，预计节省的资金中约16亿澳元将来自养老金领取者。绿党表示不会支持现行版本的法案，并正在考虑豁免养老金领取者不受这些变动影响。

澳大利亚政府表示，其旨在使私人保险补贴更加公平，并将把所有节省的资金用于增加护理机构名额、服务套餐以及改善对老年人的帮助。

关注我们在