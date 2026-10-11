В Сан-Паулу, Бразилия, накануне второго тура президентских выборов сенатор Флавиу Болсонару и действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва провели предвыборные мероприятия. Голосование должно состояться 25 октября, а первый тур прошёл 4 октября.

Встречи Болсонару с местными властями

Консерватор Флавиу Болсонару, набравший 47% голосов в первом туре, встретился с переизбранным губернатором штата Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтасом. Он также проводил встречи с мэрами и городскими советниками, стремясь заручиться политической поддержкой.

Сенатор, сын бывшего президента Жаира Болсонару, заявил, что в случае его избрания муниципалитеты будут получать больше финансирования для борьбы с преступностью.

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Митинг Лулы на авеню Паулиста

Лула да Силва, который в первом туре отстал от Болсонару на два процентных пункта, возглавил большой митинг на авеню Паулиста. Перед выступлением он пообещал усилить усилия в сфере общественной безопасности, которая является одной из главных проблем для избирателей.

Президент заявил, что в случае переизбрания хочет изменить национальный подход к борьбе с преступностью, предусмотрев непосредственное участие федерального правительства. С грузовика со звуковым оборудованием он призвал прийти на выборы молодых избирателей, а также людей старшего возраста, для которых голосование после 70 лет является необязательным.

Как сообщает TimesLIVE, 79-летний пенсионер Petrobras Карлус Теобалду да Силва, посетивший митинг в форме компании, сказал, что будет голосовать за переизбрание Лулы, хотя участие в выборах для него не является обязательным.

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