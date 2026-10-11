W São Paulo w Brazylii, przed drugą turą wyborów prezydenckich, senator Flávio Bolsonaro i urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva przeprowadzili wydarzenia kampanijne. Głosowanie ma odbyć się 25 października, a pierwsza tura odbyła się 4 października.

Spotkania Bolsonaro z władzami lokalnymi

Konserwatysta Flávio Bolsonaro, który uzyskał 47% głosów w pierwszej turze, spotkał się z ponownie wybranym gubernatorem stanu São Paulo Tarcísiem de Freitasem. Odbywał również spotkania z burmistrzami i radnymi miejskimi, starając się uzyskać poparcie polityczne.

Senator, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, oświadczył, że w przypadku jego wyboru gminy otrzymają więcej środków na walkę z przestępczością.

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Wiec Luli na Alei Paulista

Lula da Silva, który w pierwszej turze tracił do Bolsonaro dwa punkty procentowe, poprowadził duży wiec na Alei Paulista. Przed wystąpieniem obiecał zintensyfikować działania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego, które jest jedną z głównych trosk wyborców.

Prezydent powiedział, że jeśli zostanie ponownie wybrany, chce zmienić krajowe podejście do walki z przestępczością, przewidując bezpośredni udział rządu federalnego. Z ciężarówki wyposażonej w nagłośnienie wezwał do udziału w wyborach młodych wyborców, a także osoby starsze, dla których głosowanie po ukończeniu 70 lat jest dobrowolne.

Jak informuje TimesLIVE, 79-letni emeryt Petrobras Carlos Teobaldo da Silva, który uczestniczył w wiecu w firmowym mundurze, powiedział, że zagłosuje za ponownym wyborem Luli, choć udział w wyborach nie jest dla niego obowiązkowy.

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