Сенатор Болсонару і президент Лула мобілізують підтримку у Сан-Паулу — TimesLIVE

У Сан-Паулу, Бразилія, напередодні другого туру президентських виборів сенатор Флавіу Болсонару та чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва провели передвиборчі заходи. Голосування має відбутися 25 жовтня, а перший тур пройшов 4 жовтня.

Зустрічі Болсонару з місцевою владою

Консерватор Флавіу Болсонару, який набрав 47% голосів у першому турі, зустрівся з переобраним губернатором штату Сан-Паулу Тарсісіу де Фрейтасом. Він також проводив зустрічі з мерами та міськими радниками, прагнучи заручитися політичною підтримкою.

Сенатор, син колишнього президента Жаїра Болсонару, заявив, що за його обрання муніципалітети отримуватимуть більше фінансування для боротьби зі злочинністю.

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Мітинг Лули на Авеніда-Пауліста

Лула да Сілва, який у першому турі відстав від Болсонару на два відсоткові пункти, очолив великий мітинг на авеню Пауліста. Перед виступом він пообіцяв посилити зусилля у сфері громадської безпеки, яка є однією з головних проблем для виборців.

Президент заявив, що в разі переобрання хоче змінити національний підхід до боротьби зі злочинністю, передбачивши безпосередню участь федерального уряду. З вантажівки зі звуковим обладнанням він закликав прийти на вибори молодих виборців, а також людей старшого віку, для яких голосування після 70 років є необов'язковим.

Як повідомляє TimesLIVE, 79-річний пенсіонер Petrobras Карлус Теобалду да Сілва, який відвідав мітинг у формі компанії, сказав, що голосуватиме за переобрання Лули, хоча для нього участь у виборах не є обов'язковою.

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