在巴西圣保罗总统选举第二轮投票前夕，参议员弗拉维奥·博索纳罗和现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦举行了竞选活动。投票定于10月25日举行，第一轮投票已于10月4日进行。

博索纳罗与地方当局会面

保守派人士弗拉维奥·博索纳罗在第一轮投票中获得47%的选票，他与再次当选的圣保罗州州长塔尔西西奥·德弗雷塔斯会面。他还与市长和市议员举行会谈，寻求获得政治支持。

这位参议员、前总统雅伊尔·博索纳罗之子表示，如果他当选，各市政当局将获得更多资金用于打击犯罪。

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卢拉在保利斯塔大道举行集会

卢拉·达席尔瓦在第一轮投票中落后博索纳罗两个百分点，他在保利斯塔大道领导了一场大型集会。在演讲前，他承诺加强公共安全工作，这是选民最关心的问题之一。

总统表示，如果再次当选，他希望改变全国打击犯罪的方式，并让联邦政府直接参与其中。他站在一辆配备音响设备的卡车上，呼吁年轻选民以及70岁以上投票并非强制性的老年人参加选举投票。

据TimesLIVE报道，79岁的巴西国家石油公司退休人员卡洛斯·特奥巴尔多·达席尔瓦身着公司制服参加了集会。他表示将投票支持卢拉连任，尽管对他而言参加选举并非强制性要求。

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