В Австралии страховая компания NRMA Insurance вернула недоплаченные суммы и проценты примерно 400 людям, пострадавшим в автомобильных авариях в штате Новый Южный Уэльс. С 2019 года компания неправильно применяла индексацию отдельных еженедельных выплат по схеме обязательного страхования ответственности перед третьими лицами (CTP), сообщает ABC News Australia.

Ошибку обнаружил адвокат клиента

Нарушение выявил не страховщик и не Государственный орган регулирования страхования Нового Южного Уэльса (SIRA), а адвокат одного из пострадавших, который заметил, что еженедельные выплаты его клиенту не сходятся. Изначально NRMA Insurance оценивала число клиентов, которым недоплатили, примерно в 700 человек, но позднее пересмотрела оценку до 400.

Компания также выявила отдельную группу людей, которым, по ее мнению, полагаются проценты после ранее полученных единовременных выплат. По данным страховщика, средняя сумма недоплаты для каждого пострадавшего составила $940.

Неправильная индексация выплат

По схеме CTP люди, которые из-за травм, полученных в ДТП, не могут работать, имеют право на выплаты для поддержки дохода. Их размер первоначально составляет 95% недельного заработка до аварии, а после 14 недель может снизиться максимум до 85% в зависимости от трудоспособности человека. Такие выплаты должны пересматриваться дважды в год в соответствии со средним недельным заработком.

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NRMA Insurance заявила, что узнала о возможной ошибке в конце апреля от юридического представителя клиента. Проверка компании подтвердила некорректное применение индексации в системе, после чего ошибку исправили. Страховщик сообщил, что недавно завершил процесс возврата средств клиентам, а также выплаты причитающихся им процентов, и принес извинения.

Предыдущие претензии регулятора

Это не первый случай претензий SIRA к NRMA Insurance. В феврале 2023 года регулятор направил компании письмо с осуждением из-за недоплат более чем 2 тысячам клиентов. Тогда страховщик вернул пострадавшим свыше $735 тысяч, однако штрафа не получил. В марте и июне 2023 года SIRA также направлял компании письма с осуждением из-за задержек в обработке и начале еженедельных выплат.

SIRA расследует нынешний случай с мая и после завершения проверки определит дальнейшую регуляторную реакцию. Регулятор заявил, что потребовал от NRMA устранить недоплаты пострадавшим.

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