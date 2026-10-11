在澳大利亚，保险公司NRMA Insurance已向约400名在新南威尔士州机动车事故中受伤的人返还少付的款项及利息。自2019年以来，该公司在强制第三方责任保险（CTP）计划下，对部分每周补偿金错误地适用了指数调整，ABC News Australia报道。

客户律师发现错误

发现这一违规问题的并非保险公司，也不是新南威尔士州保险监管局（SIRA），而是一名受害者的律师；该律师注意到其客户获得的每周补偿金数额不对。NRMA Insurance最初估计约有700名客户被少付，后来将这一估计修正为400人。

该公司还发现了另一组人员，它认为这些人在此前获得一次性赔付款项后应获得利息。保险公司表示，每名受害者的平均少付金额为940美元。

补偿金指数调整错误

根据CTP计划，因道路交通事故受伤而无法工作的人有权获得收入支持补偿金。该补偿金最初为事故发生前每周收入的95%，14周后可根据个人工作能力最多降至85%。此类补偿金必须根据平均每周收入每年审核两次。

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NRMA Insurance表示，其于4月底从一名客户的法律代表处得知可能存在错误。公司的审查确认系统中对指数调整的应用不正确，随后纠正了这一错误。该保险公司称，近日已完成向客户返还款项以及支付应付利息的程序，并对此致歉。

监管机构此前的批评

这并非SIRA首次对NRMA Insurance提出批评。2023年2月，监管机构因该公司向超过2000名客户少付款项而向其发出谴责信。保险公司当时向受害者返还了超过73.5万美元，但未被处以罚款。2023年3月和6月，SIRA还因处理延误以及延迟开始每周补偿金支付而向该公司发出谴责信。

SIRA自5月起一直在调查当前事件，并将在审查完成后决定进一步的监管应对措施。监管机构表示，已要求NRMA纠正对受害者的少付款项。

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