W Australii firma ubezpieczeniowa NRMA Insurance zwróciła niedopłacone kwoty i odsetki około 400 osobom poszkodowanym w wypadkach samochodowych w stanie Nowa Południowa Walia. Od 2019 roku firma nieprawidłowo stosowała indeksację niektórych cotygodniowych świadczeń w ramach systemu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (CTP), informuje ABC News Australia.

Błąd wykrył prawnik klienta

Naruszenie wykrył nie ubezpieczyciel ani Państwowy Organ Regulacji Ubezpieczeń Nowej Południowej Walii (SIRA), lecz prawnik jednego z poszkodowanych, który zauważył, że cotygodniowe wypłaty dla jego klienta się nie zgadzają. NRMA Insurance początkowo szacowała liczbę klientów, którym zaniżono wypłaty, na około 700 osób, ale później skorygowała tę ocenę do 400.

Firma zidentyfikowała także odrębną grupę osób, którym, jej zdaniem, należą się odsetki po wcześniej otrzymanych świadczeniach jednorazowych. Według ubezpieczyciela średnia kwota niedopłaty dla każdego poszkodowanego wyniosła 940 dolarów.

Nieprawidłowa indeksacja świadczeń

W ramach systemu CTP osoby, które z powodu obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych nie mogą pracować, mają prawo do świadczeń wspierających dochód. Ich wysokość początkowo wynosi 95% tygodniowych zarobków sprzed wypadku, a po 14 tygodniach może zostać obniżona maksymalnie do 85%, zależnie od zdolności danej osoby do pracy. Świadczenia te powinny być weryfikowane dwa razy w roku zgodnie ze średnimi tygodniowymi zarobkami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

NRMA Insurance oświadczyła, że dowiedziała się o możliwym błędzie pod koniec kwietnia od przedstawiciela prawnego klienta. Kontrola firmy potwierdziła nieprawidłowe zastosowanie indeksacji w systemie, po czym błąd został poprawiony. Ubezpieczyciel poinformował, że niedawno zakończył proces zwrotu środków klientom oraz wypłaty należnych im odsetek, i przeprosił.

Wcześniejsze zastrzeżenia regulatora

Nie jest to pierwszy przypadek zastrzeżeń SIRA wobec NRMA Insurance. W lutym 2023 roku regulator wysłał do firmy list naganny w związku z niedopłatami dla ponad 2 tysięcy klientów. Ubezpieczyciel zwrócił wówczas poszkodowanym ponad 735 tysięcy dolarów, jednak nie otrzymał grzywny. W marcu i czerwcu 2023 roku SIRA również wysłał do firmy listy naganne z powodu opóźnień w rozpatrywaniu spraw i rozpoczęciu cotygodniowych wypłat.

SIRA bada obecny przypadek od maja i po zakończeniu kontroli określi dalszą reakcję regulacyjną. Regulator oświadczył, że zażądał od NRMA usunięcia niedopłat dla poszkodowanych.

Czytaj nas na