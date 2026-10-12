В России подвергли цензуре почти половину иностранных сериалов на «Амедиатеке»

Российский онлайн-кинотеатр «Амедиатека» вырезал из 200 зарубежных сериалов около 7,3 тысячи фрагментов общей продолжительностью 75 часов. Под цензуру попала почти половина доступных на платформе сериалов.

Больше всего сокращений коснулось ЛГБТ-тематики — в общей сложности около 44 часов. Также вырезали сцены с наркотиками, упоминаниями о Владимире Путине, войне в Украине и истории России и СССР.

Цензура коснулась не только видеоматериалов, но и переводов. По данным «Медиазоны», студии получают специальные инструкции, требующие смягчать определенные высказывания и изменять формулировки. Например, упоминания об однополых отношениях могут заменять нейтральными словами, а отдельные сексуальные выражения — обычными поцелуями.

Некоторые сериалы редактировали повторно, удаляя сцены, которые ранее пропустили цензоры. В частности, изменения коснулись «Игры престолов», «Клана Сопрано» и «Настоящего детектива».

«Амедиатека» является официальным дистрибьютором сериалов HBO, Showtime, AMC и Warner Bros. Её переводы используют также другие российские стриминговые платформы. По данным издания, сервис как минимум шесть раз привлекали к ответственности за контент, в частности за нарушение правил возрастной маркировки и так называемую пропаганду «нетрадиционных отношений».

Венецианский кинофестиваль, который откроется 2 сентября, покажет несколько политически острых полнометражных фильмов. Среди них — трехчасовой фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Империум», четырехчасовая документальная лента Алекса Гибни «Маск» и видеодневник Джулии Локтев «Мои нежелательные друзья: часть II», продолжительностью более пяти часов.

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