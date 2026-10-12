В Польше премьер-министр Дональд Туск сообщил в понедельник о задержании и проверке еще 18 человек на фоне усиленных мер безопасности после серии нападений в учебных заведениях. Он заявил об этом во время совещания с министрами и руководителями служб, сообщает Interia.

Меры безопасности

По словам Туска, около 20 тысяч полицейских в понедельник продолжали патрулировать школы и прилегающие территории. В совещании в канцелярии премьера приняли участие руководители министерств образования, внутренних дел и администрации, здравоохранения и цифровизации, а также представители служб.

Польская полиция ранее заявила, что по состоянию на 6:00 понедельника в более чем 80 тысячах учреждений было зафиксировано 311 инцидентов, по которым правоохранители проводят действия в связи с обоснованным подозрением в совершении запрещенного деяния. По данным полиции, в рамках этих мероприятий к тому времени были задержаны 135 человек. Правоохранители также круглосуточно мониторят сеть и реагируют на сообщения.

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Нападения в учебных заведениях

В начальной школе в Лещидуле-Новинах Мазовецкого воеводства 15-летний подросток напал на трех человек. Среди пострадавших была 37-летняя сотрудница учреждения, которая умерла.

Накануне в комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке 19-летний молодой человек, по данным издания, напал с ножом на девять человек, в том числе на пятерых учеников и двух учителей. У него также был рюкзак с самодельным взрывчатым материалом. Полиция сообщала и о предотвращении вероятного нападения в школе в Серпце: задержанному 17-летнему подростку предъявили обвинения и арестовали на два месяца.

Также в Варшаве 21-летняя женщина напала с ножом на трех человек в комплексе школ для взрослых на улице Минской.

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