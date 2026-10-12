波兰总理唐纳德·图斯克周一表示，在教育机构发生一系列袭击事件后，安全措施加强，另有18人被拘留并接受核查。他在与部长和相关部门负责人举行的会议上作出上述表态，Interia报道。

安全措施

图斯克表示，约2万名警察周一继续在学校及周边地区巡逻。教育部、内政和行政部、卫生部以及数字化部的负责人和相关部门代表参加了在总理办公室举行的会议。

波兰警方此前表示，截至周一6时，在超过8万所机构中记录了311起事件，执法人员因有合理理由怀疑发生了被禁止的行为而采取行动。警方数据显示，截至当时，在这些行动中已有135人被拘留。执法人员还全天候监控网络并对报告作出回应。

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教育机构内的袭击

在马佐夫舍省莱什奇杜乌-诺维内的一所小学，一名15岁少年袭击了3人。受害者中包括一名37岁的该校员工，她已死亡。

前一天，在奥斯特罗文卡第4职业学校综合体，据该媒体报道，一名19岁男子持刀袭击了9人，其中包括5名学生和2名教师。他还携带一个装有自制爆炸材料的背包。警方还报告称，塞尔普茨一所学校可能发生的袭击已被阻止：被拘留的17岁少年已被提出指控，并被羁押两个月。

此外，在华沙，一名21岁女子在明斯卡街的一所成人学校综合体内持刀袭击了3人。

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