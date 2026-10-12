W Polsce premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek o zatrzymaniu i sprawdzeniu kolejnych 18 osób w związku ze wzmocnionymi środkami bezpieczeństwa po serii ataków w placówkach oświatowych. Powiedział o tym podczas narady z ministrami i szefami służb, informuje Interia.

Środki bezpieczeństwa

Według Tuska około 20 tysięcy policjantów nadal patrolowało w poniedziałek szkoły i przyległe tereny. W naradzie w kancelarii premiera uczestniczyli szefowie ministerstw edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz cyfryzacji, a także przedstawiciele służb.

Polska policja wcześniej podała, że według stanu na godzinę 6:00 w poniedziałek w ponad 80 tysiącach placówek odnotowano 311 incydentów, w sprawie których funkcjonariusze podejmują działania z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Według danych policji do tego czasu w ramach tych działań zatrzymano 135 osób. Funkcjonariusze całodobowo monitorują również sieć i reagują na zgłoszenia.

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Ataki w placówkach oświatowych

W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w województwie mazowieckim 15-letni nastolatek zaatakował trzy osoby. Wśród poszkodowanych była 37-letnia pracownica placówki, która zmarła.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni mężczyzna, według informacji portalu, zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięciu uczniów i dwóch nauczycieli. Miał również plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym. Policja informowała także o udaremnieniu prawdopodobnego ataku w szkole w Sierpcu: zatrzymanemu 17-letniemu nastolatkowi postawiono zarzuty i aresztowano go na dwa miesiące.

Również w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej.

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