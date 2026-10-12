Кибератака на холодильные установки затронула сотни супермаркетов Франции — RMF24
Во Франции кибератака на холодильные установки затронула несколько сотен супермаркетов. Злоумышленники дистанционно запустили процесс размораживания в магазинах, из-за чего торговым заведениям пришлось выбрасывать замороженные и охлажденные продукты.
Среди пострадавших — Intermarché и Coopérative U
Как сообщает RMF24, атаку осуществили в ночь с воскресенья на понедельник. По оценке агентства AFP, она затронула примерно 150–200 магазинов сети Intermarché и около 100 магазинов Coopérative U.
Французские СМИ также называли среди пострадавших другие торговые сети, однако соответствующие компании этого не подтвердили.
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Прокуратура начала расследование
Прокуратура Парижа сообщила, что также произошел поджог, и объявила о начале расследования кибератаки на супермаркеты по всей стране. Министерство торговли Франции заявило, что поддерживает контакт с дистрибьюторами, но пока не располагает дополнительной информацией.
Глава Coopérative U Доминик Шельше написал в социальной сети X, что атаки на оборудование, необходимое для хранения свежих продуктов и снабжения жителей Франции продовольствием, являются чрезвычайно серьезным делом.