Во Франции кибератака на холодильные установки затронула несколько сотен супермаркетов. Злоумышленники дистанционно запустили процесс размораживания в магазинах, из-за чего торговым заведениям пришлось выбрасывать замороженные и охлажденные продукты.

Среди пострадавших — Intermarché и Coopérative U

Как сообщает RMF24, атаку осуществили в ночь с воскресенья на понедельник. По оценке агентства AFP, она затронула примерно 150–200 магазинов сети Intermarché и около 100 магазинов Coopérative U.

Французские СМИ также называли среди пострадавших другие торговые сети, однако соответствующие компании этого не подтвердили.

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Прокуратура начала расследование

Прокуратура Парижа сообщила, что также произошел поджог, и объявила о начале расследования кибератаки на супермаркеты по всей стране. Министерство торговли Франции заявило, что поддерживает контакт с дистрибьюторами, но пока не располагает дополнительной информацией.

Глава Coopérative U Доминик Шельше написал в социальной сети X, что атаки на оборудование, необходимое для хранения свежих продуктов и снабжения жителей Франции продовольствием, являются чрезвычайно серьезным делом.

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