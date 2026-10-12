We Francji cyberatak na systemy chłodnicze dotknął kilkuset supermarketów. Sprawcy zdalnie uruchomili proces rozmrażania w sklepach, przez co placówki handlowe musiały wyrzucić mrożone i chłodzone produkty.

Wśród poszkodowanych Intermarché i Coopérative U

Jak informuje RMF24, atak przeprowadzono w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według szacunków agencji AFP dotknął on około 150–200 sklepów sieci Intermarché oraz około 100 sklepów Coopérative U.

Francuskie media wymieniały także inne sieci handlowe wśród poszkodowanych, jednak dane firmy tego nie potwierdziły.

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Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura w Paryżu poinformowała, że doszło również do podpalenia, i ogłosiła wszczęcie śledztwa w sprawie cyberataku na supermarkety w całym kraju. Francuskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że pozostaje w kontakcie z dystrybutorami, ale obecnie nie ma dodatkowych informacji.

Szef Coopérative U Dominique Schelcher napisał w serwisie społecznościowym X, że ataki na sprzęt niezbędny do przechowywania świeżych produktów i zaopatrywania mieszkańców Francji w żywność są niezwykle poważną sprawą.

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