СМИ: в США обыскали дом конгрессвумен Омар — CNBC

В районе Вашингтона, США, федеральные правоохранители провели обыск в доме члена Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар. Как сообщает CNBC, обыск состоялся утром в понедельник в рамках федерального уголовного расследования.

Расследование в отношении документов

CNBC со ссылкой на Fox News и осведомленный источник пишет, что расследование касается предполагаемого мошенничества с иммиграционными документами, которые заполнял отец Омар. По данным Fox News, операцию проводило подразделение Homeland Security Investigations Министерства внутренней безопасности США.

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Министерство юстиции США в заявлении для Fox News сообщило, что Homeland Security Investigations исполнило санкционированный судом ордер на обыск в районе Вашингтона. В ведомстве отметили, что эти действия являются частью текущего федерального расследования.

Накануне промежуточных выборов

Обыск состоялся менее чем за месяц до промежуточных выборов в США. Ильхан Омар, которая родилась в Сомали и прибыла в Соединенные Штаты в детстве, баллотируется на очередной срок в Палату представителей от 5-го округа Миннесоты. Президент Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Омар.

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