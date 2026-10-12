Media: w USA przeszukano dom kongresmenki Omar — CNBC

W rejonie Waszyngtonu w USA federalne organy ścigania przeprowadziły przeszukanie domu reprezentantki Minnesoty Ilhan Omar. Jak podaje CNBC, przeszukanie odbyło się w poniedziałek rano w ramach federalnego śledztwa karnego.

Śledztwo w sprawie dokumentów

CNBC, powołując się na Fox News i poinformowane źródło, pisze, że śledztwo dotyczy domniemanego oszustwa związanego z dokumentami imigracyjnymi, które wypełniał ojciec Omar. Według Fox News operację przeprowadziła jednostka Homeland Security Investigations Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA.

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Departament Sprawiedliwości USA w oświadczeniu dla Fox News poinformował, że Homeland Security Investigations wykonało zatwierdzony przez sąd nakaz przeszukania w rejonie Waszyngtonu. Resort zaznaczył, że działania te są częścią trwającego federalnego śledztwa.

W przededniu wyborów środka kadencji

Przeszukanie odbyło się mniej niż miesiąc przed wyborami środka kadencji w USA. Ilhan Omar, która urodziła się w Somalii i przybyła do Stanów Zjednoczonych w dzieciństwie, ubiega się o kolejną kadencję w Izbie Reprezentantów z 5. okręgu Minnesoty. Prezydent Donald Trump wcześniej wielokrotnie krytykował Omar.

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