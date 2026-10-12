ЗМІ: у США провели обшук у будинку конгресвумен Омар — CNBC

У районі Вашингтона, США, федеральні правоохоронці провели обшук у будинку членкині Палати представників від Міннесоти Ільхан Омар. Як повідомляє CNBC, обшук відбувся вранці в понеділок у межах федерального кримінального розслідування.

Розслідування щодо документів

CNBC із посиланням на Fox News та обізнане джерело пише, що слідство стосується ймовірного шахрайства з імміграційними документами, які заповнював батько Омар. За даними Fox News, операцію проводив підрозділ Homeland Security Investigations Міністерства внутрішньої безпеки США.

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Міністерство юстиції США у заяві для Fox News повідомило, що Homeland Security Investigations виконало в районі Вашингтона санкціонований судом ордер на обшук. У відомстві зазначили, що ці дії є частиною поточного федерального розслідування.

Напередодні проміжних виборів

Обшук відбувся менш ніж за місяць до проміжних виборів у США. Ільхан Омар, яка народилася в Сомалі та прибула до Сполучених Штатів у дитинстві, балотується на черговий термін у Палаті представників від 5-го округу Міннесоти. Президент Дональд Трамп раніше неодноразово критикував Омар.

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