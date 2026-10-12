В Азербайджане поправка к правилам школьной формы, ограничивающая одежду, которая, по мнению властей, противоречит «принципу светскости», вызвала протесты. В некоторых школах учащихся и сотрудников, носящих хиджаб, начали не допускать к занятиям, сообщает Al Jazeera.

Правила школьной одежды

Поправку к описанию форменной одежды учащихся государственных учреждений общего образования приняли в прошлом месяце. Она не содержит прямого запрета на мусульманский платок, однако устанавливает ограничения на одежду, которая, по позиции правительства, не соответствует светскому принципу государства.

Государственное Азербайджанское агентство печати APA заявило, что изменения должны обеспечить единый дресс-код в школах. В то же время одежду, отражающую историю, культуру, национальные и моральные ценности азербайджанского народа, разрешено носить во время праздников с согласия педагогического совета, действующего при Министерстве науки и образования.

По данным APA, такие требования также должны обеспечивать соблюдение учителями профессиональных стандартов и положительно влиять на репутацию школы. Конституция Азербайджана определяет страну как светское государство и гарантирует свободу вероисповедания; около 96% населения идентифицируют себя как мусульмане.

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Бойкоты и реакция в Турции

Учительница Захра Гасанова рассказала, что ей сообщили о невозможности носить хиджаб в школе. Она назвала ношение хиджаба личным выбором. В соцсетях распространялись видео, на которых ученики обнимают учителей и плачут, когда их не допускают в школы.

Местные СМИ сообщили о бойкоте уроков учениками как минимум двух школ. Заключенный журналист Полад Асланов, осужденный в 2020 году за государственную измену и отбывающий 113-летний срок, объявил голодовку из-за новых требований. Его жена Гюльмира Асланова опубликовала в Facebook обращение журналиста, в котором он заявил о нарушении конституционных прав.

Протесты и кампания в соцсетях распространились также в Турции. Демонстранты собрались у консульства Азербайджана в Стамбуле и призвали власти в Баку пересмотреть решение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, не называя Турцию, призвал не вмешиваться в образ жизни страны.

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