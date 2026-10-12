阿塞拜疆学校限制佩戴头巾引发抗议——半岛电视台

在阿塞拜疆，一项对校服规定的修正案限制了当局认为违背“世俗原则”的服装，引发了抗议。据半岛电视台报道，在一些学校，佩戴头巾的学生和工作人员已开始被禁止上课。

学校着装规定

针对国立普通教育机构学生制服说明的修正案于上个月通过。该修正案并未直接禁止穆斯林头巾，但对政府认为不符合国家世俗原则的服装作出了限制。

阿塞拜疆国家新闻机构APA表示，这些调整旨在确保学校实行统一着装规范。同时，在节日期间，经隶属科学与教育部的教学委员会批准，可以穿着体现阿塞拜疆人民历史、文化、民族和道德价值观的服装。

据APA称，这些要求还应确保教师遵守职业标准，并对学校声誉产生积极影响。阿塞拜疆宪法将该国界定为世俗国家，并保障宗教信仰自由；约96%的人口认同自己为穆斯林。

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抵制和土耳其的反应

教师扎赫拉·加萨诺娃表示，她被告知不能在学校佩戴头巾。她称佩戴头巾是个人选择。社交媒体上传播的视频显示，当教师被禁止进入学校时，学生拥抱教师并哭泣。

当地媒体报道称，至少两所学校的学生抵制上课。被监禁的记者波拉德·阿斯拉诺夫于2020年因叛国罪被判刑，目前正在服113年刑期；他因新要求宣布绝食。他的妻子古尔米拉·阿斯拉诺娃在Facebook上发布了这名记者的呼吁，其中他称宪法权利遭到侵犯。

抗议活动和社交媒体行动也蔓延至土耳其。示威者聚集在阿塞拜疆驻伊斯坦布尔领事馆外，呼吁巴库当局重新考虑这一决定。阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫在未点名土耳其的情况下，呼吁不要干涉该国的生活方式。

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