W Azerbejdżanie poprawka do zasad dotyczących szkolnych mundurków, ograniczająca ubiór, który zdaniem władz jest sprzeczny z „zasadą świeckości”, wywołała protesty. W niektórych szkołach uczniowie i pracownicy noszący hidżab zaczęli być niedopuszczani do zajęć, informuje Al Jazeera.

Zasady szkolnego ubioru

Poprawkę do opisu umundurowania uczniów państwowych placówek kształcenia ogólnego przyjęto w ubiegłym miesiącu. Nie zawiera ona bezpośredniego zakazu muzułmańskiej chusty, jednak wprowadza ograniczenia dotyczące ubioru, który według stanowiska rządu nie odpowiada świeckiej zasadzie państwa.

Państwowa Azerbejdżańska Agencja Prasowa APA oświadczyła, że zmiany mają zapewnić jednolity dress code w szkołach. Jednocześnie odzież odzwierciedlającą historię, kulturę, narodowe i moralne wartości narodu azerbejdżańskiego można nosić podczas świąt za zgodą rady pedagogicznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Edukacji.

Według APA wymogi te mają również zapewnić przestrzeganie przez nauczycieli standardów zawodowych i pozytywnie wpływać na reputację szkoły. Konstytucja Azerbejdżanu określa kraj jako państwo świeckie i gwarantuje wolność wyznania; około 96% ludności identyfikuje się jako muzułmanie.

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Bojkoty i reakcja w Turcji

Nauczycielka Zahra Gasanova powiedziała, że poinformowano ją o niemożności noszenia hidżabu w szkole. Nazwała noszenie hidżabu osobistym wyborem. W mediach społecznościowych rozpowszechniano nagrania, na których uczniowie obejmują nauczycieli i płaczą, gdy ci nie są dopuszczani do szkół.

Lokalne media poinformowały o bojkocie lekcji przez uczniów co najmniej dwóch szkół. Uwięziony dziennikarz Polad Aslanov, skazany w 2020 roku za zdradę stanu i odbywający karę 113 lat więzienia, ogłosił strajk głodowy z powodu nowych wymogów. Jego żona, Gulmira Aslanova, opublikowała na Facebooku apel dziennikarza, w którym oświadczył on, że doszło do naruszenia praw konstytucyjnych.

Protesty i kampania w mediach społecznościowych rozprzestrzeniły się także w Turcji. Demonstranci zgromadzili się przed konsulatem Azerbejdżanu w Stambule i wezwali władze w Baku do ponownego rozpatrzenia decyzji. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Aliyev, nie wymieniając Turcji, wezwał do nieingerowania w sposób życia kraju.

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