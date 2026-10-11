ISW объяснил, как Путин возложил на Украину ответственность за провал переговоров

Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом обвинил Украину в срыве мирного процесса. По оценке Института изучения войны (ISW), российский лидер воспользовался контактом с президентом США, чтобы возложить на Киев ответственность за отсутствие прогресса в переговорах.

При этом сама Россия, как и прежде, не желает вести содержательные переговоры или идти на какие-либо уступки ради прекращения войны в Украине.

Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сказал Трампу, будто Украина нанесла удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму РФ в сентябре 2026 года, и это «сорвало возможность» «немедленного» возобновления мирных переговоров. Таким образом Кремль пытается представить Украину стороной, ответственной за срыв переговорного процесса.

«На самом деле нет никаких доказательств того, что Украина наносила удары по российской избирательной инфраструктуре во время выборов в Госдуму в сентябре 2026 года, а утверждения российской стороны о попытках таких атак остаются безосновательными», — подчеркивают в ISW.

При этом во время беседы Путин подчеркнул, что решимость России достичь всех своих военных целей и задач — которые фактически равнозначны полной капитуляции Украины и Запада — остается неизменной.

Аналитики отмечают, что Москва настойчиво пытается представить Украину как сторону, не желающую идти навстречу в вопросах мира, хотя сама Россия не предложила никаких уступок и отклонила многочисленные компромиссные варианты, предложенные США и Украиной.

«Подтверждение Путиным 9 октября неизменности военных целей России свидетельствует о том, что Кремль, как и прежде, не готов принять какие-либо компромиссные мирные предложения, если они не предусматривают выполнения максималистских требований России о полной капитуляции Украины», — говорится в отчете.

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грема в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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