W Polsce poseł na Sejm i były wiceminister Michał Kołodziejczak przybył w niedzielę do łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego wizyta jest związana z oskarżeniami wysuniętymi przez byłe współpracownice polityka.

Oskarżenia byłych współpracownic

Jak informuje Interia, według reportażu portalu Zero kobiety oskarżają parlamentarzystę o stosowanie przemocy. Kołodziejczak przybył do delegatury w towarzystwie przedstawicieli.

Przed wejściem do budynku polityk nie chciał szczegółowo odpowiadać na pytania dziennikarzy. Zapytany, czy uważa się za winnego, odpowiedział, że ważniejsze jest dla niego to, co będzie się działo za drzwiami instytucji, niż przed kamerami.

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Zawiadomienie dotyczące byłej współpracownicy

W imieniu Kołodziejczaka przed mediami wystąpił detektyw Krzysztof Rutkowski. Oświadczył, że poseł nie stosował agresji wobec kobiet. Według Rutkowskiego Kołodziejczak zdecydował się złożyć zawiadomienie dotyczące jednej z byłych współpracownic. Przedmiotu zawiadomienia nie ujawniono; polityk miał poinformować o nim po wyjściu z budynku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kołodziejczak jest członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, jednak jego prawa jako członka tego klubu zostały zawieszone.

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