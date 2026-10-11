W Gwinei Bissau 33 działaczy i członków partii APU-PDGB, założonej przez byłego premiera Nuno Nabiama, ogłosiło odejście z ugrupowania. W zbiorowym liście stwierdzili, że lider jednoosobowo podejmował ważne decyzje, w tym dotyczące nieuczestniczenia partii w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w listopadzie 2025 roku, informuje The Rio Times.

Powody odejścia z partii

List skierowany do Nabiama jest datowany na 9 października i zawiera adnotację o otrzymaniu w biurze sekretarza generalnego APU-PDGB. Jego autorzy poinformowali o złożeniu stanowisk i zakończeniu członkostwa, powołując się na „głęboki kryzys przywództwa”, który, jak twierdzą, osłabia partię i prowadzi do jej stopniowego rozpadu.

Wśród zarzutów sygnatariusze wymienili podejmowanie politycznie ważnych decyzji bez konsultacji z członkami, naruszanie statutu oraz zawieranie porozumień politycznych bez dyskusji w organach partyjnych. Osobno wspomnieli o przystąpieniu APU-PDGB do sojuszu Plataforma Republicana Nô Kumpu Guiné, który popierał reelekcję ówczesnego prezydenta Umaro Sissoco Embaló.

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Wśród osób, które odeszły

Najwyższym rangą spośród 33 sygnatariuszy jest wiceprezes partii i członek jej stałego komitetu Samuel Dinis Manuel. List podpisali również przewodniczący Forum Kadr Beto Infande, sekretarz generalny Buo Manuel, zastępca sekretarza krajowego Garcia Biifa Bedeta oraz Rosalia da Costa, wskazana jako szefowa partyjnego organu ONAMA.

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Gwinei Bissau odbyły się 23 listopada 2025 roku, jednak 26 listopada wojsko przejęło władzę przed ogłoszeniem wstępnych wyników. Krajem rządzi władza przejściowa kierowana przez generała Hortę Inta-A. Nowej daty wyborów dotąd nie wyznaczono.

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