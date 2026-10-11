В Гвинее-Бисау 33 должностных лица и члена партии APU-PDGB, основанной бывшим премьер-министром Нуну Набиамом, объявили о выходе из политической силы. В коллективном письме они заявили, что лидер единолично принимал важные решения, в частности о неучастии партии в президентских и парламентских выборах в ноябре 2025 года, сообщает The Rio Times.

Причины выхода из партии

Письмо, адресованное Набиаму, датировано 9 октября и содержит отметку о получении в офисе генерального секретаря APU-PDGB. Его авторы сообщили о сложении полномочий и прекращении членства, сославшись на «глубокий кризис лидерства», который, по их словам, ослабляет партию и приводит к ее постепенному распаду.

Среди претензий подписанты назвали принятие политически важных решений без консультаций с членами, нарушение устава и заключение политических договоренностей без обсуждения в партийных органах. Отдельно они упомянули присоединение APU-PDGB к альянсу Plataforma Republicana Nô Kumpu Guiné, который поддерживал переизбрание тогдашнего президента Умару Сиссоку Эмбало.

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Среди тех, кто вышел

Наиболее высокопоставленным среди 33 подписантов является вице-президент партии и член ее постоянного комитета Самуэль Динис Мануэл. Письмо также подписали глава Форума кадров Бето Инфанде, генеральный секретарь Буо Мануэл, заместитель национального секретаря Гарсия Биифа Бедета и Росалия да Кошта, указанная как руководитель партийного органа ONAMA.

Президентские и парламентские выборы в Гвинее-Бисау состоялись 23 ноября 2025 года, однако 26 ноября военные захватили власть до обнародования предварительных результатов. Страной управляет переходная власть во главе с генералом Хортой Инта-А. Новая дата выборов до сих пор не назначена.

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