在几内亚比绍，由前总理努诺·纳比亚姆创立的APU-PDGB党33名官员和成员宣布退出该政治力量。他们在一封联名信中表示，该党领导人单方面作出了重要决定，包括决定该党不参加2025年11月举行的总统和议会选举，The Rio Times报道。

退出政党的原因

这封致纳比亚姆的信件日期为10月9日，并带有APU-PDGB总书记办公室的收件标记。信件作者表示将辞去职务并终止党籍，理由是“深刻的领导危机”。他们称，这场危机正在削弱该党，并导致其逐步瓦解。

签署人列出的不满包括：未经成员协商作出政治上重要的决定、违反党章，以及未经党内机构讨论便达成政治协议。他们还特别提到，APU-PDGB加入了Plataforma Republicana Nô Kumpu Guiné联盟，该联盟支持时任总统乌马罗·西索科·恩巴洛连任。

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退出者包括

33名签署人中职位最高的是该党副主席兼常务委员会成员萨穆埃尔·迪尼斯·曼努埃尔。信件还由干部论坛主席贝托·因凡德、总书记布奥·曼努埃尔、国家秘书副手加西亚·比伊法·贝德塔以及罗萨莉亚·达·科斯塔签署；后者被列为党内机构ONAMA负责人。

几内亚比绍的总统和议会选举于2025年11月23日举行，但11月26日，军方在初步结果公布前夺取了政权。该国目前由霍尔塔·因塔-A将军领导的过渡当局治理。新的选举日期尚未确定。

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