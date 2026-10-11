Cypr planuje rozbudowę bazy morskiej Ewangelos Florakis w Mari, aby mogła przyjmować ponad osiem dużych okrętów wojennych i jednostek wsparcia flot sojuszniczych. Poinformował o tym Cyprus Mail, powołując się na wydawnictwo obronne Janes.

Roczne studium projektowe

Ministerstwo Obrony Cypru zleciło przeprowadzenie rocznego studium projektowego konsorcjum dwóch firm inżynieryjnych z Aten — Triton i Marnet. Komandor Nikolaos Louka powiedział Janes, że celem jest stworzenie wystarczającej liczby miejsc do cumowania dla sojuszniczych sił morskich.

Jak zaznaczył, korzystanie z bazy przez zagraniczne floty będzie wymagało zgody władz Cypru. Studium ma określić ostateczną liczbę miejsc do cumowania, a także parametry statków, które baza będzie mogła obsługiwać.

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Modernizacja portu i infrastruktury

Na tym etapie projekt koncentruje się na porcie i infrastrukturze morskiej. Obszar bazy na lądzie nie zostanie powiększony, jednak w przyszłości planowana jest również modernizacja obiektów lądowych. Specyfikacje techniczne projektu i harmonogram budowy nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Obecnie baza jest w stanie zaspokoić potrzeby jedynie niewielkiej marynarki wojennej Cypru, która dysponuje jednostkami patrolowymi i przybrzeżnymi. Największym okrętem jest jednostka wsparcia Alasia o wyporności 900 ton i długości 62 metrów.

Europejskie Dowództwo USA finansuje budowę w Mari nowego lądowiska dla dużych śmigłowców transportowych typu Chinook, przeznaczonych do ewakuacji ludzi ze stref konfliktu. W bazie lotniczej Andreas Papandreou w Pafos mają również powstać nowe obiekty dla ciężkich samolotów transportowych. Prezydent Nikos Christodoulides wcześniej ogłosił inicjatywę o wartości 14,7 mln euro na poprawę dwóch baz, a minister obrony Vasilis Palmas szacował możliwy koszt modernizacji Mari na ponad 200 mln euro.

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