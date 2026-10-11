塞浦路斯计划扩建位于马里的“埃万盖洛斯·弗洛拉基斯”海军基地，使其能够接纳八艘以上大型军舰及盟军舰队的支援舰艇。《塞浦路斯邮报》援引防务媒体Janes报道称。

为期一年的设计研究

塞浦路斯国防部已委托由两家雅典工程公司Triton和Marnet组成的财团开展为期一年的设计研究。海军准将尼古拉奥斯·卢卡向Janes表示，目标是为盟军海军力量建设足够数量的泊位。

他表示，外国舰队使用该基地将需要塞浦路斯当局批准。该研究将确定最终泊位数量，以及该基地能够保障的舰艇参数。

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港口及基础设施升级

现阶段，该项目重点关注港口和海上基础设施。基地陆地区域不会扩建，但未来也计划升级陆上设施。项目技术规格和施工时间表尚未获批。

目前，该基地只能满足塞浦路斯规模较小的海军需求，该海军拥有巡逻舰艇和近海舰艇。其中最大的舰艇是支援舰Alasia，排水量900吨，长62米。

美国欧洲司令部正在资助马里建设一座新直升机停机坪，供大型Chinook型运输直升机使用，这些直升机用于从冲突地区撤离人员。帕福斯的“安德烈亚斯·帕潘德里欧”空军基地也将建设用于重型运输机的新设施。总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯此前宣布了一项价值1470万欧元的计划，用于改善这两座基地；国防部长瓦西利斯·帕尔马斯则估计，马里基地现代化改造的可能成本将超过2亿欧元。

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