Кипр планирует расширить военно-морскую базу «Евангелос Флоракис» в Мари, чтобы она могла принимать более восьми крупных военных кораблей и судов обеспечения союзных флотов. Об этом Cyprus Mail сообщил со ссылкой на оборонное издание Janes.

Годовое проектное исследование

Министерство обороны Кипра поручило провести годовое проектное исследование консорциуму двух инженерных компаний из Афин — Triton и Marnet. Коммодор Николаос Лука сообщил Janes, что целью является создание достаточного количества причалов для союзных военно-морских сил.

По его словам, использование базы иностранными флотами потребует одобрения кипрских властей. Исследование должно определить окончательное количество причалов, а также параметры кораблей, которые сможет обслуживать база.

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Обновление гавани и инфраструктуры

На этом этапе проект сосредоточен на гавани и морской инфраструктуре. Территорию базы на суше расширять не будут, однако в будущем планируют обновить и наземные объекты. Технические характеристики проекта и график строительства еще не утверждены.

Сейчас база способна обеспечивать потребности лишь небольшого флота ВМС Кипра, который располагает патрульными и прибрежными судами. Самым крупным кораблем является судно обеспечения Alasia водоизмещением 900 тонн и длиной 62 метра.

Европейское командование США финансирует строительство в Мари новой вертолетной площадки для крупных транспортных вертолетов типа Chinook, предназначенных для эвакуации людей из зон конфликта. На авиабазе «Андреас Папандреу» в Пафосе также должны появиться новые объекты для тяжелых транспортных самолетов. Президент Никос Христодулидис ранее объявил об инициативе стоимостью 14,7 млн евро по улучшению двух баз, а министр обороны Василис Пальмас оценивал возможную стоимость модернизации Мари более чем в 200 млн евро.

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